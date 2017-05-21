رئيس مجلس النواب يتطلع لضخ اليابان المزيد من الاستثمارات في مصر

القاهرة - (أ ش أ):

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أهمية الدور الإيجابي الذي يقوم به مجلس الأعمال المصري الياباني لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتطلع مجلس النواب لضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية وخاصة اليابانية في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب في طوكيو مع ساتوشي أوزاوا رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا ورئيس الجانب الياباني بمجلس الأعمال المصري الياباني اليوم الأحد.

وقال بيان أصدره مجلس النواب اليوم الأحد إن الدكتور على عبد العال نوه خلال اللقاء بقيام مجلس الأعمال المصري الياباني بتنظيم منتديين اقتصاديين الأول في القاهرة في يناير 2015على هامش زيارة رئيس الوزراء الياباني للقاهرة والثاني في طوكيو في مارس 2016 على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطوكيو.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن تقدير المجلس لدور الشركات اليابانية الداعم عبر عقود لعملية التنمية في مصر وبشكل خاص لشركة "تويوتا تسوشو" واستثماراتها في مصر وسعيها لتنفيذ العديد من المشروعات الخاصة في قطاع الكهرباء.

كما استعرض عبد العال جهود مجلس النواب لإصدار القوانين المشجعة للاستثمارات الأجنبية والوطنية ، مؤكداً دور المجلس في مراقبة ودعم الحكومة والجهات المصرية المختلفة للتأكد من قيامها بواجباتها في تنفيذ الإصلاحات التشريعية والاقتصادية اللازمة.