هل تعاني من حب الشباب؟ إليك الحل

ماربورج 21 آيار/مايو (د ب أ) - أوصت هيئة الصليب الأخضر الألمانية الأشخاص، الذين يعانون من حب الشباب، بتنظيف البشرة عدة مرات يوميا بماء فاتر؛ حيث يساعد ذلك على تجنب انسداد المسام والحيلولة دون نشوء بثورة جديدة.

ولغسل الوجه، ينبغي استعمال مستحضرات غسول لطيفة وذات تأثير مطهر ومخصصة للبشرة الحساسة، والتي تساعد في التخلص من لمعان دهون البشرة دون أن تهاجم طبقات الحماية الطبيعية.

ومن المهم أيضا عدم محاولة الضغط على البثور بالإصبع؛ لأن ذلك غالبا ما يؤدي إلى توغل دهون البشرة إلى الطبقات العميقة، ومن ثم يمكن أن تنشأ التهابات أخرى.

كما يُراعى تجنب حمامات الشمس الطويلة؛ نظرا لأنها تُعجّل بنشوء بثور جديدة. وفي حال المعاناة من حب الشباب على نحو شديد، فمن الأفضل استشارة طبيب أمراض جلدية.