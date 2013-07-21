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الحلقة (11) من "حكاية حياة": إيناس تقرر الانتقام من حياة

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الحلقة (11) من "حكاية حياة": إيناس تقرر الانتقام من حياة الحلقة (11) من "حكاية حياة": إيناس تقرر الانتقام من حياة

كتب : فاطمة النشابي منذ 7 دقائق

بدأت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "حكاية حياة" بزيارة حياة "غادة عبدالرازق" للدكتور هشام في المستشفى عقب الاعتداء عليه، وتصاب بحالة من البكاء والانيهار بعد مقابلتها له.

تقرر حياة العودة مجددا للمصحة النفسية بسبب الصراعات التي بدأت الدخول بها مع أسرتها، ولكن على الفور تنقذها إكرام من ذلك وترفض أن تدخل المصحة مجدداً.

تفشل ندى في مقابلة حياة، بينما يعترف يحيى لابنه أدهم أن حياة كانت أحد جيران الأسرة قديما وأنها مصابة بالجنون، بينما تقرر إيناس الانتقام من حياة.

يذكر أن مسلسل "حكاية حياة" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وبطولة غادة عبدالرازق، روجينا، طارق لطفي.

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