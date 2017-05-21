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رئيس ليون يؤكد مفاوضات أتلتيكو مدريد لضم لاكازيت

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رئيس ليون يؤكد مفاوضات أتلتيكو مدريد لضم لاكازيت رئيس ليون يؤكد مفاوضات أتلتيكو مدريد لضم لاكازيت

التحرير

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أكد رئيس نادي أولمبيك ليون الفرنسي جين ميشيل أولاس، على توصل أتلتيكو مدريد إلى إتفاق شفهي مع النادي الفرنسي لضم المهاجم ألكساندر لاكازيت، وذلك حسبما نقلت صحيفة ليكيب الفرنسية.

ويعاني أتلتيكو مدريد من عدم قدرته على إبرام صفقات في الميركاتو الصيفي المقبل، بسبب العقوبة المفروضة عليه من الفيفا، لذا لن يتمكن النادي الإسباني من ضم اللاعب في فترة الإنتقالات المقبلة.

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وأوضح أولاس بأن ليون وافق على طلب لاكازيت بمناقشة العروض المقدمة إليه من أتليتكو مدريد، بالتحديد بالشروط التي ترضي إدارة ليون.

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التحرير

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