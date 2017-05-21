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مصدر يكشف حقيقة هروب «دراكولا الحيوانات» من قسم أبو كبير

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مصدر يكشف حقيقة هروب «دراكولا الحيوانات» من قسم أبو كبير مصدر يكشف حقيقة هروب «دراكولا الحيوانات» من قسم أبو كبير

التحرير

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كتب – إسلام عبدالخالق

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نفى مصدر مسؤول بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، ما تردد عن هروب المتهم "صلاح م."، الشهير بـ"دراكولا الحيوانات"، والمحبوس على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بمواقعة الحيوانات جنسيًا، ومص دمائها قبل ذبحها وسلخها وأكل لحومها.
 
وأكد المصدر، في تصريحات لـ"التحرير"، أن المتهم لا يزال بمحبسه، ولم يهرب كما زعم شقيقه في تصريحات أدلى بها لبعض المواقع .
 
كان وجيه محمد سليم 45 عامًا، مدرس، أعلن هروب شقيقه "صلاح" من قسم شرطة أبو كبير، عقب ورود توصية استشاري الأمراض النفسية، بإحالته لمستشفى الأمراض النفسية بـ"العزازي"، مشيرًا إلى أن الأمر أثار حالة من الرعب والفزع خشية عودة شقيقه للقرية دون تماثله للشفاء.

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التحرير