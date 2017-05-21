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استقرار الدولار في بداية تعاملات اليوم.. وانخفاض طفيف للذهب

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استقرار الدولار في بداية تعاملات اليوم.. وانخفاض طفيف للذهب استقرار الدولار في بداية تعاملات اليوم.. وانخفاض طفيف للذهب

التحرير

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شهدت صرف الدولار، اليوم الأحد، 21 مايو 2017، استقرارًا أمام الجنيه المصري.

وسجل  في كل من بنكي الأهلي ومصر 17.95 جنيه للشراء و18.05جنيه للبيع، في الوقت الذي ثبت فيه البنك التجاري الدولي السعر عند 18.05 جنيه و18.15 جنيه للشراء والبيع على التوالي.

بينما ثبّت بنك القاهرة سعره عند 18 جنيهًا للشراء و18.10 جنيه للبيع، وحدد بنك "HSBC" أعلى سعر عند مستوى 18.08 جنيه للشراء و18.23 جنيه للبيع.

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أما عن أسعار الذهب، فقد سجل اليوم انخفاضًا طفيفًا ليسجّل الجرام عيار 21 نحو 636.41 جنيه بعد أن كان 638.89 جنيه للجرام، أمس، وبلغ الجرام عيار 18 قيمة 545.49 جنيه بعد أن كان قد سجَل 547.61 جنيه.

فيما سجل عيار 24 قيمة 727.31 جنيه، وبلغ الجنيه الذهب 5,091 جنيه في الأسواق المحلية.

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التحرير

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