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«المركزي» يطرح أذون خزانة بـ12.250 مليار جنيه

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«المركزي» يطرح أذون خزانة بـ12.250 مليار جنيه «المركزي» يطرح أذون خزانة بـ12.250 مليار جنيه

التحرير

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يطرح اليوم البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 12.250 مليار جنيه، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول 6.250 مليارات جنيه، لأجل 91 يومًا، والثاني بقيمة 6 مليارات جنيه، لأجل 266 يوما.

ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق أدوات الدين الحكومية، والمساعدات والمنح من الدول العربية، والقروض الدولية.

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وفي سياق موازي يحدد "المركزي"، الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده مساء اليوم.

ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي بتثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض خلال اجتماع اليوم، في ظل تراجع معدلات التضخم تدريجيًا.

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التحرير

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