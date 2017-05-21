تعرف على أسعار سيارات «ألفا روميو» المستعملة في مصر

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد فى السوق المصرية بعد ارتفاع أسعار السيارات في الآونة الأخيرة، بعدما سادت حالة رواج في السوق بسبب الإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة بسبب شركتى سيارات الأجرة "أوبر وكريم"، بالإضافة إلى تعويم الجنيه خلال الربع الأخير من العام الماضى.

وفي هذا السياق، نقدم صورة عن أسعار السيارات المستعملة لشركة "ألفا روميو" الإيطالية خلال الفترة الأخيرة.

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تمثل السيارة البداية الحقيقية للشركة الإيطالية في مصر، وعلى الرغم من ندرتها في الشوارع إلا أنها تعد أحد الخيارات البارزة لدى الجمهور، وتعرض موديلاتها التي ظهرت فى تسعينات القرن الماضى، بأسعار لا تتخطى 50 ألف جنيه.

ألفا روميو

حظت بتواجد قوى على مدار فترة تسعينيات القرن الماضى، والتي شهدت ظهورها كواحدة من الخيارات الرئيسية للمواطن المصرى فى ذلك الوقت، إلا أنها سرعان ما اندثرت على مستوى الشعبية، لتعود مجددًا وتظهر فى الأسواق نظرًا لانخفاض أسعارها قياسًا بالعديد من السيارات المنافسة مثل "كيا سبيكترا" و"ريو" و"هيونداى أكسنت" بشكلها القديم، وتعرض موديلاتها فى تسعينيات القرن الماضى بأسعار لا تتجاوز 50 ألف جنيه.

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جولياتا

إحدى إصدارين متواجدين في السوق المصرية بالوقت الحالي، إلا أنها تملك تاريخًا متوسطًا في الشوارع، وتعرض موديلاتها في سوق السيارات من 2014 وحتى 2017 بأسعار تتراوح من 350 ألفًا وحتى 620 ألف جنيه.

ميتو

هي ثاني إصدارات "ألفا روميو" الموجودة في السوق المصرية بالوقت الحالي، وتملك شهرة أوسع من نظيرتها "جولياتا" في الشوارع، وتعرض موديلاتها في سوق السيارات من 2015 وحتى 2017 بأسعار تتراوح من 280 ألفًا وحتى 425 ألف جنيه.