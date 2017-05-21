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"الدسوقي" يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير الإستاد

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"الدسوقي" يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير الإستاد "الدسوقي" يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير الإستاد

مصراوي Masrawy

ياسر الدسوقي محافظ أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

وجه المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، بإزالة جميع المعوقات التي تؤخر أعمال التطوير بإستاد أسيوط الرياضي، وأوصى بتوفير جميع إمكانيات المحافظة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير.

وقال محمد محمود حسين، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، إنهم انتهوا من إنشاء ملعب النجيل الصناعي داخل الاستاد، وجارٍ الانتهاء من أعمال مضمار ألعاب القوى حول الملعب الرئيسي لكرة القدم، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.

وأشار "حسين" إلى أن المضمار ستخططه لجنة من الاتحاد العام لألعاب القوى من القاهرة بتخطيطه وفق القياسات الدولية لكي يستقبل المضمار كل البطولات الدوليه لألعاب القوى "كالعدو، والوثب الطويل، الوثب الثلاثي، الوثب العالي، الوثب بالزانة، ودفع الجلة، ومسابقات القرص، والمطرقة، وسباقات الرمح".

وأضاف "حسين" أنه ستنظم محافظة أسيوط بطولة ألعاب القوى على مستوى الجمهورية، والتي ينظمها الاتحاد العام لألعاب القوى.

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