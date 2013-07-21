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الحلقة (11) من "حائرات": شقيق نورا يقرر البحث عن مغتصبها للانتقام منه

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الحلقة (11) من "حائرات": شقيق نورا يقرر البحث عن مغتصبها للانتقام منه الحلقة (11) من "حائرات": شقيق نورا يقرر البحث عن مغتصبها للانتقام منه

كتب : فاطمة النشابي منذ 6 دقائق

يصاب شقيق نورا في أحداث الحلقة الحادية عشر، من مسلسل "حائرات"، بحالة من الانهيار بعد حادثة اغتصابها ويقرر البحث عن قام بذلك، تذهب كل من أماني ونسرين لزيارة أم صبحي ونورا لمعرفة ما حدث معهما.

يطلب عريس رؤى شقيقة نسرين ارتداء الحجاب قبل الزواج، ما يجعلها تبلغ عائلتها برفض هذا الزواج، وتؤيد نسرين هذا القرار.

يبلغ أبوصبحي زوجته بخبر زواجه من سيدة أخرى، بينما يتم القبض على جلال بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

يضم العمل نخبة من نجوم الدراما السورية وفي مقدمتهم أسعد فضة وجهاد سعد ورشيد عساف ونادين خوري وفاديا خطاب وناهد حلبي، وجيانا عيد ورندة مرعشلي وفايز قزق وضحى الدبس ولينا دياب، وميرنا شلفون ومرح جبر وآخرين.

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