وصول 626 سائحًا من جنسيات مختلفة لميناء سفاجا

البحر الأحمر. أحمد عوض:

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا، استقبل صباح اليوم الأحد، السفينة السياحية AZAMARA GOURNEY، على متنها 626 سائحا من جنسيات مختلفة، و400 فرد بالطاقم، وهي بطول 167 مترا وعرض 25 مترا وغاطس 6 أمتار، قادمة من ميناء صلالة بعمان، لزيارة المناطق الأثرية بالأقصر وأسوان.

وأنهت سلطات الميناء، إجراءات الجوازات على متن السفينة، أثناء دخولها للميناء، واستقبال السياح بصالات الوصول الجديدة، لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتبادل الهدايا التذكارية مع قبطان السفينة.

وشدد اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على مديري الموانئ بضرورة إنهاء الإجراءات وتقديم كافة التسهيلات وإعطاء أولوية خاصة للسفن السياحية بالميناء.