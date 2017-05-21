ضبط 3 أشخاص لاستدراجهم عاملًا وتصويره عاريًا بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الأحد، 3 أشخاص لاستدراجهم عاملا بمنطقة المصانع دائرة قسم الكوثر، وتصويره عارياً بسبب خلافات مالية.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل، إخطاراً بأنه أثناء مرور الملازم أول كريم المدني، ضابط وحدة مباحث قسم شرطة الكوثر والقوة

المرافقة له، سمع صوت استغاثة، ليتبين قيام محمود عبد الجابر عبد اللاه، 21 عاماً، طالب، وشقيقه محمد، 16 عاماً، وعبد الله رجب محمد، 17 عاماً، يقيمون ببندر أخميم، بحوزتهم سلاح أبيض، باستدراج سلطان خلف عباس، 26 عاماً، عامل، يقيم بمركز أبو تشت بقنــا، وإجباره على خلع ملابسه لتصويره وتهديده بها، لوجود خلافات مالية بسبب المصاهرة.

اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

حررت الشرطة عن ذلك المحضر رقم 191 إداري القسم لسنة 2017.