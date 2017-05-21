قادة دول الخليج العربي يعقدون قمة تشاورية قبل الاجتماع مع ترامب

الرياض - ( د ب أ):

عقد قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، اللقاء التشاوري الـ 17 وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم أن الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ترأس اللقاء.

وقبيل اللقاء التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .

يأتي ذلك قبيل بدء انعقاد القمة الخليجية الأمريكية، ويجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي مع الرئيس دونالد ترامب لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة، وبناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتعتبر القمة الخليجية الأمريكية في الرياض هي القمة الثالثة التي يشارك فيها رئيس أمريكي، وسيجتمع الرئيس ترامب مع قادة مجلس التعاون الخليجي لمناقشة قضايا وملفات مهمة.