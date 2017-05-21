إصابة 50 شخصا جراء مواجهات خلال تظاهرة حاشدة في فنزويلا

كاراكاس- (أ ش أ):

أصيب نحو 50 شخصا في العاصمة الفنزويلية "كاراكاس" جراء مواجهات مع قوات الأمن خلال تظاهرة حاشدة ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد، أن أعداد المتظاهرين في كاراكاس تجاوز 160 ألف شخص، وقد تحولت التظاهرات مجددا إلى أعمال عنف، حيث أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع فيما ألقى المتظاهرون الحجارة والزجاجات الفارغة.

وتشهد فنزويلا منذ الأول من أبريل الماضي موجة من التظاهرات وأعمال العنف وتفيد آخر حصيلة نشرتها النيابة العامة في فنزويلا أن الاحتجاجات أسفرت عن سقوط 47 قتيلا.