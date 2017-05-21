أخبار عاجلة

اقتحام مؤتمر «زيدان» وحلاقة «نافاس».. مشاهد من احتفالية الريال -
شاهد.. ماذا قال رونالدو لزيدان بعد التتويج بالليجا؟ -
صور| نفاد الدواجن بعد ربع ساعة من افتتاح معرض أهلا رمضان في أسوان -
فيديو| علاء حيدر: لا بد من مواجهة الإرهاب بشكل صارم -
برلماني يؤكد وجود أزمة بأدوية الأمراض المزمنة.. و«الصحة» تكذبه -
فيديو| نائبة: مصر القوة العظمى في الشرق الأوسط.. وترامب يعترف بذلك -
فيديو| بعد وصول تكلفة الحج 46 ألف جنيه.. عبد الفتاح: «فريضة مش سبوبة» -
محافظ الغربية: 53.6 مليون جنيه لتمويل مشروعات الشباب -
خبير أمني لأباطرة الأراضي: «سلموا أملاك الدولة في سلام» -
فيديو| نافعة: رؤية السيسي لملف الإرهاب «شاملة».. وترامب المستفيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إصابة 50 شخصا جراء مواجهات خلال تظاهرة حاشدة في فنزويلا

Google+ Print
إصابة 50 شخصا جراء مواجهات خلال تظاهرة حاشدة في فنزويلا إصابة 50 شخصا جراء مواجهات خلال تظاهرة حاشدة في فنزويلا

مصراوي Masrawy

مواجهات خلال تظاهرة

كاراكاس- (أ ش أ):

أصيب نحو 50 شخصا في العاصمة الفنزويلية "كاراكاس" جراء مواجهات مع قوات الأمن خلال تظاهرة حاشدة ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد، أن أعداد المتظاهرين في كاراكاس تجاوز 160 ألف شخص، وقد تحولت التظاهرات مجددا إلى أعمال عنف، حيث أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع فيما ألقى المتظاهرون الحجارة والزجاجات الفارغة.

وتشهد فنزويلا منذ الأول من أبريل الماضي موجة من التظاهرات وأعمال العنف وتفيد آخر حصيلة نشرتها النيابة العامة في فنزويلا أن الاحتجاجات أسفرت عن سقوط 47 قتيلا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو.. الشباب والرياضة بالدقهلية: التحقيق في واقعة "رقص وخمور" نادي بني عبيد

فيديو.. الشباب والرياضة بالدقهلية: التحقيق في واقعة "رقص وخمور" نادي بني عبيد

بالصور.. "كيمونو الورود" لإطلالة مشرقة

بالصور.. "كيمونو الورود" لإطلالة مشرقة

العرب اليوم: القمة العربية الإسلامية بالرياض وتفجيرين فى إدلب

العرب اليوم: القمة العربية الإسلامية بالرياض وتفجيرين فى إدلب

وزير الثقافة يفتتح سور الهلال الثقافي ويشيد بالمؤلفات الموجودة به

وزير الثقافة يفتتح سور الهلال الثقافي ويشيد بالمؤلفات الموجودة به