بالصور.. ضبط 4 أطنان مخلل "بالحشرات" في الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

ضبطت مباحث التموين بالفيوم، اليوم الأحد، مصنع مخلل بدون ترخيص بقرية حرفوش التابعة لمركز الفيوم.

وردت معلومات للواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، بإدارة "ع. ح"، 37 سنة، مقيم بقرية بزاوية الكرادسة، مصنعا لإنتاج المخلل بقرية حرفوش بدون ترخيص.

وضبطت الحملة 40 برميل مخلل زنة الواحد 100 كيلو بإجمالي 4 أطنان، تحتوي على حشرات وشوائب ورائحة كريهة، كان يستعد لتوزيعها على التجار خلال شهر رمضان.

أخطرت نيابة مركز الفيوم، والتي قررت مصادرة المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 17892 جنح مركز الفيوم لسنة 2017م.