طفل أمريكي يرسل اعتذار لسرقته قلمًا من مبنى حكومي.. وهكذا ردوا عليه

كتب - هشام عواض:

اعترف طفل أمريكي بسرقته أغراض من مبنى حكومي، وكتب رسالة اعتذار إلى حكومة الولاية.

اعتذر طفل في الصف الرابع عن سرقته قلمًا وبعض حبات البندق من مبنى الحكومة في ولاية أوريحون الأمريكية، خلال زيارة قام بها في وقت سابق من هذا العام، بحسب موقع "ABC News" الأمريكي.

وقال الطفل "صامويل"، "لم تكن هذه الأشياء ملكًا لي، وكان من الخطأ أن آخذها، وأنا آسف للغاية على ذلك". مضيفًا "أرجو أن تسامحوني أنتم وسكان أوريجون".

وأرفق الطفل مع الرسالة الموجهة إلى حاكم ولاية أوريجون القلم الذي سرقه، لكنه على الأغلب قام بأكل حبات البندق.

ورد حاكم أوريجون على رسالة صمويل، على صفحته على الفيس بوك قائلًا "بعد خطاب الاعتذار وإعادة القلم، أصدر عفوًا رسميًا عن صامويل، ونأمل أن يكون القلم تذكار لزيارتك إلى مبنى الكابيتول، ونتطلع إلى عودتك في المستقبل القريب".