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شرطة التموين تضبط ٣٣ طن لحوم وجبن مجهولة المصدر

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شرطة التموين تضبط ٣٣ طن لحوم وجبن مجهولة المصدر شرطة التموين تضبط ٣٣ طن لحوم وجبن مجهولة المصدر

مصراوي Masrawy

ضبط ٣٣ طن لحوم وجبن مجهولة المصدر

كتب - علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة ، برئاسة اللواء ياسر صابر، مدير الإدارة، حملات مكبرة بالمحافظات، على مصانع ومحلات تجارة السلع الغذائية، لتنقية الأسواق خشية تسرب أي من السلع الغذائية في شهر رمضان المبارك أو مجهولة المصدر حرصًا على سلامة المواطنين.

وأسفرت الجهود التي شارك بها ضباط الإدارة ولجان من مفتشي الأغذية والصحة عن ضبط 33.9 طن لحوم وجبن، و 320 قطعة حلاوة طحينية، 20228 عبوة سلع غذائية "مخللات، وسناكس، ومشروبات سريعة التحضير، كما تم ضبط 11 من مسئولي المحال.

تم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدا، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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