البحوث تكشف حقيقة تسبب الخوخ والبطيخ في الإصابة بالنزلات المعوية في فصل الصيف

شيماء مصطفى

يعاني العديد من الأطفال والكبار في فصل الصيف وخاصة خلال هذه الفترة بالعديد من الأمراض المختلفة وخاصة النزلة المعوية، وهو الأمر الذي يسبب حالة من الزعر والفزع للأمهات ومن ثم يسعون جاهدين إلى معرفة الأسباب التي تؤدي إلي الإصابة بهذا المرض لأطفالهن.

وقال رئيس المركز القومي للبحوث السابق الدكتور هاني الناظر، أن السبب وراء النزلات المعوية التي تصيب العديد من الأطفال خاصة في فصل الصيف هو شئ وارد الحدوث نتيجة تغيرات الجو والتحول من فصل الشتاء إلى فصل الصيف والعكس فهذا هو السبب وراء إصابة الأطفال بالنزلات المعوية، موضحا أن ذلك يحدث نتيجة انتشار العديد من الفيروسات المختلفة في الجو.كما نفى الناظر في سؤال حول إن كانت الفاكهة الصيفية وخاصة الخوخ والبطيخ المنتشرة بالأسواق حيث أشيع أن تلك الفاكهة مرشوشة بالكيماويات وأنها هي من تسبب النزلات المعوية للأطفال، موضحا أن الفاكهة ليس لها علاقة بالإصابة بالنزلات المعوية .

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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