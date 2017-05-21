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احذر| زيت يستخدم في طهي الطعام.. يصيبك بالسكتة الدماغية والسرطان وأمراض القلب

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احذر| زيت يستخدم في طهي الطعام.. يصيبك بالسكتة الدماغية والسرطان وأمراض القلب احذر| زيت يستخدم في طهي الطعام.. يصيبك بالسكتة الدماغية والسرطان وأمراض القلب

إن الكثير من السيدات يستخدمن أنواع عديدة من الزيوت في طهي الطعام، ولكن لا يعلمن الأضرار والآثار الخطيرة التي تحدث للجسم بسبب بعض أنواع الزيوت، فقد نشر موقع “هيلث” الأضرار التي يتسبب فيها زيت الكانولا، حيث أنه هو في الأصل مصنع من زيت اللفت، والذي  يستخدم من تصنيع الأغراض الصناعية، ويعتبر هذا الزيت هو نوع من أنواع  المبيدات الحشرية القوية.

كما يحتوى أيضاً، على الكثير من الأحماض الدهنية والأصباغ، ويحتوي على الكثير من الشوائب وكربونات الصوديوم، فإن استخدام هذا الزيت بكثرة يسبب تآكل العينين وضعف النظر، بالإضافة إلى تأثيره على الأعضاء التناسلية وكثير من الأحيان يتسبب في العقم، ويسبب أيضاً الإصابة بأمراض القلب التهابات الجلد، وتشنجات المعدة كما يعرضنا إلى الإصابة للسكتات الدماغية، وذلك وفقاً لما نشرة الموقع.

 

 

المصدر : مصرفايف

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