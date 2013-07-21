الحلقة (11) من "حاميها حراميها": الاستيلاء على أرض والدة "فطين"

كتب : محمد صبري منذ 5 دقائق

في الحلقة الحادية عشر من مسلسل حاميها حراميها تجلس "دانكا" مع "فطين" وأسرته وتخبرهم أنها كانت قادمة إلى مصر من أجل المشاركة في بحث علمي، وأن علاقتها بـ"فطين" مجرد صداقة.

تلتقي "دنيا" بـ"ميشو" وتخبره بمدى حبها له. ويزور "ميشو" والدها ويؤجر الحجرة التي بجانبهم فوق السطح.

يقبض رجال "عنتر" على "ميشو"، يقرر "عنتر" أن يقتل "ميشو" لإنقاذه ابنة "صفوت". ولكن في آخر لحظة يدخل "رياض" وينصحه بعدم قتله، واستغلاله في الإيقاع بـ"صفوت".

تتعرض أرض "غلية" والدة "فطين" للاستيلاء بواسطة شركة سياحية لإقامة منتجع سياحي علها. ويذهب "فطين" مع والدته إلى النيابة وهناك يقابل "سعيد القط" الذي يتضح أنه محامي "صفوت نصار" صاحب الشركة.

يذكر أن مسلسل "حاميها حراميها" من إخراج عصام شعبان، وتأليف محسن رزق، ومن بطولة: سامح حسين، عايدة رياض، إنجي وجدان، مي كساب.