سعودي يطلق زوجته بعد 37 عاماً بحجة أنها ''أخته''

شيماء مصطفى

رفعت امرأة سعودية دعوى قضائية ضد زوجها بسبب قيامه بتطليقها بعد مرور 37 عامًا على زواجهما.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، ادعاء الزوج بأن زوجته أخته بالرضاعة، وقد حددت محكمة الأحوال الشخصية بجدة موعداً للنظر في الدعوى الشهر المقبل.

وبحسب الصحيفة، قامت الزوجة باتهام زوجها في الدعوى المرفوعة بالتخلص منها بعد تقاعده، حيث أراد أن يحرمها من حقوقها الشرعية من حضانة ونفقة، بحجة أنه أخيها بالرضاعة، مضيفة أن ادعاء الزوج كاذب وطالبت المحكمة إلزامه بدفع نفقتها ونفقة أولادها.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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