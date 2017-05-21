عبد العال يؤكد تقدير البرلمان لدور الشركات اليابانية في مصر

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استكمالاً للقاءات التى يعقدها على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مع المسئولين اليابانيين، خلال زيارته على رأس وفد برلمانى رفيع المستوى، التقى رئيس مجلس النواب ساتوشى أوزاوا رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا تسوشو، ورئيس الجانب اليابانى بمجلس الأعمال المصرى اليابانى.

في مستهل اللقاء، أشار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، للدور الإيجابى الذى يقوم به مجلس الأعمال المصرى اليابانى، لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، معرباً عن تقدير مجلس النواب لدور الشركات اليابانية الداعم عبر عقود لعملية التنمية في مصر، وبشكل خاص لشركة تويوتا تسوشو واستثماراتها فى مصر، وسعيها لتنفيذ العديد من المشروعات الخاصة فى قطاع الكهرباء.

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وأكد "عبدالعال " على تطلع مجلس النواب بوصفه ممثل الشعب المصرى، للمزيد من الاستثمارات الأجنبية وخاصة اليابانية فى جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية فى مصر، مستعرضاً جهود البرلمان لإصدار القوانين المشجعة للاستثمارات الاجنبية والوطنية، مؤكداً على أن دور مجلس النواب في مراقبة ودعم الحكومة والجهات المصرية المختلفة، للتأكد من قيامها بواجباتها فى تنفيذ الإصلاحات التشريعية والاقتصادية اللازمة.