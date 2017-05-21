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ميسي على موعد مع تحطيم الأرقام القياسية أمام إيبار

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ميسي على موعد مع تحطيم الأرقام القياسية أمام إيبار ميسي على موعد مع تحطيم الأرقام القياسية أمام إيبار

التحرير

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بات اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، على موعد مع التتويج بالحذاء الذهبي لأفضل هدف في القارة الأوروبية للمرة الرابعة في مسيرته، حيث يتصدر القائمة برصيد 35 هدفا، وبفارق 4 أهداف عن لاعب سبورتينج لشبونة البرتغالي باس دوست، ليقترب من معادلة كريستيانو رونالدو الذي توج بتلك الجائزة 4 مرات من قبل.

ولعب ميسي أخر 11 مباراة خاضها برشلونة على ملعب الكامب نو، ونجح في 6 مباريات منها في تسجيل الثنائية، ولكنه فشل للمرة الأولى منذ موسم 2008- 2009 في توقيع الهاتريك، إلا أن ذلك لن يمنعه من الفوز أيضا بجائزة الحذاء الذهبي في إسبانيا للمرة الرابعة في مسيرته.

وتوج ميسي بلقب هداف الدوري الإسباني 3 مرات من قبل، وذلك برصيد 34 هدفا في موسم 2009- 2010، وبرصيد 46 هدفا في موسم 2011- 2012، وأخيرا برصيد 50 هدفا في موسم 2012- 2013.

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وسيعادل ميسي رقم بوشكاش الذي توج بلقب هداف الدوري الإسباني 4 مرات من قبل، وسيسعى مستقبلا لمعادلة كل من ألفريدو دي ستيفانو وكويني وهوجو سانشيز الذين توجوا بالجائزة 5 مرات، بينما يتصدر القائمة تيلمو زارا بـ6 ألقاب، بينما توج غريمه رونالدو بالجائزة 3 مرات من قبل.

ويأمل ميسي في أن يتغلب برشلونة اليوم على إيبار، على أن يتعثر ريال مدريد أمام مالاجا، من أجل التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة التاسعة في تاريخه ليتخطي هو وإنيستا رقم تشافي القياسي بـ8 ألقاب.

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التحرير

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