يوفنتوس يبحث التتويج الرسمي بالكالتشيو أمام كروتوني

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تستكمل اليوم الأحد، مباريات الجولة رقم 37 في الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل يوفنتوس المتصدر برصيد 85 نقطة، نظيره كروتوني الثامن عشر، برصيد 31 نقطة على ملعب يوفنتوس أرينا.

ويسعى اليوفي للفوز بمباراة اليوم، للتتويج رسميا بلقب الدوري الإيطالي للمرة السادسة على التوالي، بينما يأمل كروتوني في تحقيق المفاجأة لإنعاش أماله في تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ويمتلك اليوفي سجلا مميزا على ملعبه، حيث لم يخسر في أخر 36 مباراة في الدوري، ونجح في التسجيل في تلك المباريات.

وفي إطار نفس الجولة، يستقبل لاتسو الرابع برصيد 70 نقطة، نظيره الإنتر الثامن برصيد 56 نقطة على ملعب الأولمبيكو.

وضمن لاتسيو بالفعل مشاركته في دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بينما ينبغي على إنتر الفوز في مباراة اليوم والمباراة الأخيرة وانتظار تعثر غريمه ميلان في المباراتين، من أجل المشاركة الأوروبية الموسم المقبل.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي:

ساسولو- كالياري الساعة 15:00

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جنوة- تورينو الساعة 15:00

أودينيزي- سامبدوريا الساعة 15:00

يوفنتوس- كروتوني الساعة 15:00

ميلان- بولونيا الساعة 15:00

إمبولي- أتالانتا الساعة 15:00

لاتسيو- إنتر الساعة 20:45