صراع دوري الأبطال يرسم النهاية الساخنة في «البريميرليج»

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تختتم اليوم الأحد، مباريات الموسم في الدوري الإنجليزي والذي حسمه تشيلسي منذ جولتين، عقب فوزه على وست بروميتش بهدف نظيف خارج ملعبه، كما حسمت هوية الفرق الثلاث التي هبطت إلى دوري الدرجة الأولى وهي سندرلاند وهال سيتي وميدلزبره.

ويتبقي فقط معرفة هوية الفرق المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل، وذلك بعد ضمان كل من تشيلسي وتوتنهام المشاركة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، فيما يتنافس كل من أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي على أخر مقعدين.

وينتظر مانشستر يونايتد مبارته مع أياكس في نهائي الدوري الأوروبي، لمعرفة ما إذا كان سيشارك في دوري الأبطال حال تتويجه باللقب أم المشاركة من جديد في الدوري الأوروبي.

وستكون ضربة البداية مع المباراة الأهم في تلك الجولة وهي التي سيستقبل فيها ليفربول الرابع برصيد 73 نقطة نظيره ميدلزبره الـ19 برصيد 28 نقطة في مباراة سيكون الفوز فيها كافيا لأبناء كلوب للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، بينما سيفتح التعثر الباب أمام أرسنال للتأهل لدوري الأبطال في حال فوزه على إيفرتون.

وفي إطار نفس الجولة، يستقبل أرسنال الخامس برصيد 72 نقطة نظيره إيفرتون السابع برصيد 61 نقطة على ملعب الإمارات، في مباراة يتوجب على المدفعجية الفوز بها وانتظار تعثر ليفربول حتى لو بالتعادل، من أجل المشاركة في دوري الأبطال الذي لم يغب عنه الفريق منذ عام 1996.

من جانبه، يرحل مانشستر سيتي الثالث برصيد 75 نقطة لمواجهة واتفورد الـ16 برصيد 40 نقطة، وعينه على الخروج بنقطة التعادل على الأقل، لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي:

ساوثهامبتون- ستوك سيتي الساعة 16:00

مانشستر يونايتد- كريستال بالاس الساعة 16:00

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ليستر سيتي- بورنموث الساعة 16:00

بيرنلي- وست هام الساعة 16:00

هال سيتي- توتنهام الساعة 16:00

واتفورد- مانشستر سيتي الساعة 16:00

سوانزي سيتي- وست بروميتش الساعة 16:00

ليفربول- ميدلزبره الساعة 16:00

أرسنال- إيفرتون الساعة 16:00

تشيلسي- سندرلاند الساعة 16:00