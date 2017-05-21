الريال وبرشلونة.. من يحسم لقب الليجا في الجولة الأخيرة؟

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يتواصل الصراع بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، اليوم الأحد، لمعرفة الفريق الذي سيتوج بلقب الليجا في الجولة الأخيرة.

ويأمل الفريق الملكي في استعادة اللقب الغائب منذ عام 2012، من خلال تحقيق الفوز على مالاجا أو التعادل على أقل تقدير، بينما لا يملك برشلونة سوى فرصة الانتصار على إيبار وانتظار خسارة الريال للتساوي في النقاط، والاستفادة من المواجهات المباشرة.

ويرحل ريال مدريد المتصدر برصيد 90 نقطة لمواجهة مالاجا الـ11 برصيد 46 نقطة على ملعب لاروزاليدا.

وسيعول زيدان على نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 15 هدفا في 15 مباراة خاضها أمام مالاجا، ليساعده على التتويج بلقب الدوري، ليصبح سادس لاعب سابق في تاريخ ريال مدريد يتوج بلقب الليجا كمدرب مع الملكي، بعد بيرند شوستر وفيسينتي ديل بوسكي وخورخي فالدانو ولويس مولوني وأخيرا ميجيل مينوز.

ومن جانبه، يستقبل برشلونة الثاني برصيد 87 نقطة نظيره إيبار التاسع برصيد 54 نقطة على ملعب الكامب نو، وعينه على تحقيق الانتصار وخسارة ريال مدريد لتحقيق اللقب الـ25 في الدوري والثالث على التوالي.

وبإمكان لويس إنريكي أن يصبح ثالث مدرب لبرشلونة يتوج بلقب الدوري لثلاث مواسم متتالية بعد بيب جوارديولا ويوهان كرويف، ونجح البرسا في الفوز بجميع المباريات الخمس التي جمعته بإيبار في الدوري مسجلا 16 هدفا واستقبلت شباكه هدف وحيد.

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وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني:

سيلتا فيجو- ريال سوسيداد الساعة 16:45

أتلتيكو مدريد- أتلتيك بلباو الساعة 16:45

فالنسيا- فياريال الساعة 16:45

مالاجا- ريال مدريد الساعة 20:00

برشلونة- إيبار الساعة 20:00