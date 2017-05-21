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3 أسرار تٌكشف للمرة الأولى عن مايا خليفة.. أبرزها تهديد مسئول إسرائيلي بارز.. وعلاقتها بـ «قيادي داعشي»

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3 أسرار تٌكشف للمرة الأولى عن مايا خليفة.. أبرزها تهديد مسئول إسرائيلي بارز.. وعلاقتها بـ «قيادي داعشي» 3 أسرار تٌكشف للمرة الأولى عن مايا خليفة.. أبرزها تهديد مسئول إسرائيلي بارز.. وعلاقتها بـ «قيادي داعشي»

عادت ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية ذات الأصول اللبنانية مايا خليفة إلى الضواء من جديد بعد الأضواء من جديد بعد أزمتها مع لاعب كرة السلة الشهير ايسياه توماس، نجم فريق «بوسطن سيلتكس».

 

وتصدرت خليفة أهم الصحف العالمية بعدما عمدت مؤسسات تجارية عالمية الى تنظيم حملة دعائية لها، لإلقاء الضوء على جانب آخر من حياتها الخاصة. فقد صورت الصحف خليفة على درجة عالية من الثقافة وأنها حاصلة على شهادة جامعية وملمة في السياسة اللبنانية.

ووفقًا لما ذكرته خليفة فإنها بدأت بمزاولة مهنة نجمة مواقع اباحية في سوق «الخدمات الجنسية» وتصوير الأفلام الاباحية لمجرد الشهرة وتحصيل المال وتعتبر «ميا خليفة» نفسها أنها تؤدي عملا نبيلا.

ونرصد في التقرير التالي أبرز الأسرار الخاصة بممثلة الأفلام الإباحية مايا خليفة.

 

عمليات التجميل

وفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، كشفت التقارير أن زوج ميا اليهودي، هو من قام على تدريبها لتمثيل الأفلام الإباحية، حيث كان يعد لها جلسات نفسية وثقافية كثيرة، حتى يؤهلها لاتخاذ هذه الخطوة.

 

 

من يعرف ميا خليفة، يعرف أنها لم تكن بهذا الجمال من قبل، حيث تغيرت ملامح ومعالم جسدها بشكل كبير، من خلال العديد من عمليات التجميل التي قامت بها.


تهديد بالقتل

أثارت مايا خليفة حالة من الجدل في الشرق الأوسط، اختتمت بتلقيها رسائل تهديد بالقتل على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حسب ما نشر موقع الصحيفة البريطانية الإندبندنت.

وتلقت مايا خليفة العديد من الرسائل التي تستهجن مهنتها وتعتبرها عاراً على لبنان والشرق الأوسط، وهي التهديدات التي تلقتها باستخفاف ساخرة من الأوضاع في الشرق الأوسط التي تجعل البعض يهتم بها أكثر من الاهتمام بالوضع السياسي في لبنان أو التنظيم المسلح «داعش».

ونشر أحد الحسابات في موقع «تويتر» صورة مركبة لـ«خليفة» مرتدية بزة برتقالية وجاثية على ركبتيها وخلفها المسمى بالمجاهد «جون» الذي يعتقد قيامه بإعدام رهائن التنظيم المسلح «داعش»، مصحوبة بتعليق «سيحدث قريبا!».

 

تحدي إسرائيلي

وكشفت تقارير مسربة أن وزير الاقتصاد في الإسرائيلية نفتالي بينيت، الذي دعا إلى البحث عن نجمة أفلام اباحية في الدولة اليهودية للتفوق على ميا خليفة، التي ولدت في لبنان المجاور، بعد هذا التصريح ردت خليفة على وزير العدو الاسرئيلي قائلة «هل أصبحت موضوعا للعلاقات الدولية؟».

منذ سنوات وتحديداً بعد زواجها عُمل على تحويل خليفة الى ماكينة للجمال والجاذبية، وقد تلقت تدريبا على مستوى عالي لتطوير مستواها الفكري والثقافي والصحي خصوصاً انها كانت تعاني من مشاكل كبيرة سابقاً مع أهلها، وعدم ثقتها بنفسها بعدما وصل وزنها إلى ما يقارب 82 كيلو.

 

 

المصدر : مباشر 24

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