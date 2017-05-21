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معاق ينتحر بالإسماعيلية بعد إجباره على وضع حذاء في فمه..شاهد

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معاق ينتحر بالإسماعيلية بعد إجباره على وضع حذاء في فمه..شاهد معاق ينتحر بالإسماعيلية بعد إجباره على وضع حذاء في فمه..شاهد
 
قالت زوجة الشاب عمرو محمد، من ذوي الإعاقة، إنه يعمل في مصنع، ونشبت بينه وبين إحدى العاملات مشادة كلامية فأجبره المشرف على وضع الحذاء في فمه وتصويره .
 
وأضافت خلال التقرير المذاع ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: أنه لقي مصرعه غرقا في الإسماعيلية، وتابعت: «عندما انتهيت من عملي توجهت إلى المنزل ولم أجد عمرو وعندما اتصلت به على هاتفه المحمول تبين أنه مغلق، فتوجهت إلى الشاطئ وعلمت أنه تم استخراج جثة شاب وتم إرساله للمستشفى».
 
وأوضحت زوجة الشاب أنها توجهت إلى المستشفى وكانت الصدمة رأيت جثة زوجها، وعلمت أنه انتحر بسبب الاستهزاء به لأنه من ذوي الإعاقة علمًا أن عمرو يعمل في وظيفتين.
 
 
المصدر : صدى البلد

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