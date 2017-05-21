ضبط 23 طن جبن مجهول المصدر داخل شركة مواد غذائية بالسلام

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين، اليوم الأحد، من ضبط 23 طن جبن غير صالح للاستخدام الآدمي ومجهول المصدر داخل شركة مواد غذائية بمنطقة السلام.

وردت معلومات للواء ياسر صابر، مدير مباحث التموين، مفادها قيام صاحب شركة مواد غذائية بتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية "أجبان وزيتون مخلل" مجهولة المصدر، وطرحها في الأسواق والمحال العامة، لتحقيق أرباحًا طائلة غير مشروعة.

تم إعداد مأمورية، وتمكنت القوات من مداهمة الشركة وضبط 23 طن جبن رومي وزيتون مخلل مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.