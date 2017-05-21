إيفانكا ترامب من السعودية: "يُشرّفني استقبالنا الحار في الرياض"

كتبت- رنا أسامة:

وجّهت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على حفاوة استقباله لها وأسرتها في الرياض.

وكتبت إيفانكا، تغريدة على حسابها على تويتر، قالت: "يُشرفني ما تلقّيناه من ترحيب حار في الرياض من قِبل الملك سلمان وعائلته."

وتوجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة السعودية الرياض، أمس السبت، في زيارة تستغرق يومين، يبدأ بها أولى جولاته الخارجية للشرق الأوسط والفاتيكان.

ورافقه خلال الزيارة السيدة الأولى ميلانيا وابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى، يضم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر.

ويشهد ترامب خلال زيارته للسعودية ثلاثة قمم، في ضيافة الرياض، هي: القمة السعودية الأمريكية، القمة الخليجية الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية.