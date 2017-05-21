أمن الشرقية ينفي هروب "دراكولا الحيوانات" من محبسه

الشرقية – فاطمة الديب:

نفى مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، هروب "صلاح. م. ت" الشهير بـ"دراكولا الحيوانات"، المحبوس بتهمة مواقعة الحيوانات جنسيًا ومص دمائها قبل ذبحها وسلخها وأكل لحومها نيئة، مؤكدًا أنه لا يزال بمحبسه ولم يهرب، كما نشرت بعض المواقع الإلكترونية.

وأوضح المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أن "صلاح" كان ضمن ثلاثة مساجين أحدهم سياسي، والآخر محبوس على ذمة شروع في قتل، ذهبوا جميعًا بصحبة مأمورية من المركز لتوقيع الكشف عليهم بمستشفى أبو كبير العام، حيث تمكن الأخير من الهرب، فيما ألقت القوات القبض عليه بعد ساعات من هروبه.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بهروب السجين "هشام محمد أحمد" 25 سنة، سائق "توك توك" مقيم بأبو كبير، محبوس على ذمة قضية شروع في قتل، وصادر بحقه حكم بالسجن فيها لمدة 3 سنوات.

وتبين من التحريات، أن المتهم نُقل إلى مستشفى أبو كبير العام، بناء على تقرير مفتش الصحة، إلا أنه فور فك الكلابشات من يديه تمكن من الهرب.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لضبط المتهم، برئاسة الرائد محمد فاضل، رئيس مباحث أبو كبير، وإلقاء القبض عليه بعد ساعات من هروبه، وإعادته إلى محبسه مرة أخرى.