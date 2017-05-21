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«متزعليش يا أمي أنا ريحتكم مني».. آخر كلمات شاب انتحر شنقاً بعد فشله في تدبير نفقات علاجه

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«متزعليش يا أمي أنا ريحتكم مني».. آخر كلمات شاب انتحر شنقاً بعد فشله في تدبير نفقات علاجه «متزعليش يا أمي أنا ريحتكم مني».. آخر كلمات شاب انتحر شنقاً بعد فشله في تدبير نفقات علاجه

أقدم شاب في مُقتبل العمر يدعى ” محمود عصام إبراهيم” 25 عاماً على الانتحار،  بعد فشله في توفير أموال العلاج الخاص به، حيث تلقت غرفة النجدة بلاغاً من الهالي يفيد بانتحار شاب داخل منزله بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات تحت رئاسة مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة العقيد “أيمن حمزاوي”، أن المذكور السابق قام بشنق نفسه من خلال حبل مثبت بجنش في سقف الغرفة، وذلك بعد معاناته النفسية لمدة عدة سنوات ماضية، واشارت التحريات ان المذكور أقدم على الانتحار منذ أسبوعين، حيث تناول كمية من الأقراص المخدرة، ولكنها باءت بالفشل بعد نقله للمستشفى وسرعة علاجه.

بيان الداخلية ورسالة المتوفي لوالدته

كما أشارت التحريات أن المتوفي كان يعمل في بنك ، وكان يستعد لإتمام الزواج، ولكنه أصيب خلال الأيام الماضية بحالة إعياء شديدة تبين بعدها إصابته بفيروس الكبد الوبائي، وكانت صدمة له وخاصة بعد إخباره الطبيب أنه يحتاج إلى 7 حقن أسبوعياً تكلفة الواحدة 4 ألاف جنيه، واشارت التحريات ان أسرة المتوفي لم تستطع إعانته مادياً  من أجل الأنفاق عليه لعلاجه، فترك رسالة لوالدته:  ” ما تزعليش يا أمي، كفاية عليكم لحد كده، أنا ريحتكم مني”.

 

المصدر : مصرفايف

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