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​السيسي يجري مباحثات مع ترامب قبيل انطلاق القمة العربية الإسلامية - الأمريكية

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​السيسي يجري مباحثات مع ترامب قبيل انطلاق القمة العربية الإسلامية - الأمريكية ​السيسي يجري مباحثات مع ترامب قبيل انطلاق القمة العربية الإسلامية - الأمريكية

مصراوي Masrawy

و - ارشيفية

كتبت- نسمة فرج:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، مباحثات مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لمناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية وذلك على هامش القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالسعودية.

ويأتي اللقاء قبيل انعقاد قمتين في الرياض، يشارك بهما العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الأميركي ترامب، الأولى خليجية أميركية، والثانية عربية إسلامية أميركية، حسبما أفادت قناة العربية .

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة اليوم الأحد، في القمة العربية الإسلامية - الأمريكية بالرياض.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور القمة الإسلامية - الأمريكية التي ستعقد بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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