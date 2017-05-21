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برنامج ترامب في ثاني أيامه بالسعودية

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برنامج ترامب في ثاني أيامه بالسعودية برنامج ترامب في ثاني أيامه بالسعودية

مصراوي Masrawy

الرئيس الأمريكي دونالد

القاهرة- (مصراوي):

نشر القائمون على الحساب الرسمي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع "فيسبوك" جدول اجتماعاته المُقرر عقدها اليوم بالرؤساء وقادة الدول العربية والإسلامية، على هامش القمة العربية الإسلامية التي تُعقد في الرياض.

وبدأت الاجتماعات بلقاء ثنائي مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ومن المقرر أن يلتقى بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس عبد الفتاح ، ثم يُعقد اجتماع مع مجلس التعاون الخليجي.

ويلتقى الرئيس الأمريكي مع أمير الكويت لشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ثم رئيس وزراء عمان، ثم تُقام القمة العربية الإسلامية، وويفتتح المركز العالمي لمكافحة الأيديولوجية المتطرفة.

يذكر أن الرئيس ترامب يزور حاليًا ضمن جولة له هي الأولى منذ توليه رئاسة أمريكا.

وكانت السعودية والولايات المتحدة قد وقعتا أمس على اتفاقيات اقتصادية بلغ حجمها 280 مليار ريال، وشملت الاتفاقيات مجالات التعدين وتوليد الطاقة والتصنيع والنقل الجوي، كما وقّعت الشركة السعودية لتقنية المعلومات وشركة أبل على مذكرة تفاهم.

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