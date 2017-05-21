ترامب: لا توتر مع البحرين بعد اليوم

الرياض- (أ ش أ(:

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعزيز العلاقات بين بلاده ومملكة البحرين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الأمريكي مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكد الرئيس الأمريكي أن العلاقات بين واشنطن والمنامة ستقوي خلال الفترة المقبلة، مشددًا علي أنه لن يسمح بأي توتر في هذه العلاقات بعد الآن.

يذكر أن الرئيس ترامب يزور السعودية حاليًا ضمن جولة له هي الأولى منذ توليه رئاسة أمريكا.

وكانت السعودية والولايات المتحدة قد وقعتا أمس على اتفاقيات اقتصادية بلغ حجمها 280 مليار ريال، وشملت الاتفاقيات مجالات التعدين وتوليد الطاقة والتصنيع والنقل الجوي، كما وقّعت الشركة السعودية لتقنية المعلومات وشركة أبل على مذكرة تفاهم.