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مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان

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مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان مقتل 20 من رجال الشرطة في هجوم بجنوب أفغانستان

مصراوي Masrawy

الشرطة الأفغانية

كابول -(د ب أ):

قال مسؤول أفغاني اليوم الأحد، إن 20 من رجال الشرطة الأفغانية قتلوا وأصيب أربعة أخرون في منطقة شهاجوي في إقليم زابول بجنوب أفغانستان.

وقال حاكم الإقليم بسم الله افعانمال لوكالة باجوك الأفغانية للأنباء إن مسلحين هاجموا تمركزا لقوات الشرطة ليلة أمس السبت على طريق قندهار-قالات السريع.

وأضاف أن المسلحين تكبدوا أيضا خسائر فى الأرواح ، ولكن ليس هناك معلومات محددة متاحة.

وأشار إلى أنه تم نشر قوات أخرى في المنطقة، ويمكن سماع دوي إطلاق نار متقطع .

ولم تعلق حركة طالبان على الواقعة بعد.

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مصراوي Masrawy

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