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مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان

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مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان مقتل سيدة ألمانية واختطاف آخر في افغانستان

مصراوي Masrawy

الشرطة الافغانية

كابول- (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش اليوم الأحد، عن مقتل سيدة ألمانية في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية .

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية اليوم إنه تم مهاجمة السيدة أمام محل إقامتها في حي الشرطة السابع بالمدينة.

وأضاف أنه تم أيضا مقتل حارس أمن وتم اختطاف رجل أجنبي.

يذكر أن منظمات أجنبية واصلت تعزيز إجراءاتها مؤخرا بسبب سوء الوضع الأمني.

وكانت الهيئة الألمانية للتعاون الدولي "جي أي زد" أعلنت في شهر مايو الجاري ترك مكاتبها الواقعة في مركز العاصمة الأفغانية كابول، وانتقلت إلى معسكر مؤمن للغاية في طرف المدينة.

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