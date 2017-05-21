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محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات

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محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات محافظة القاهرة تنقل دفعة أولى من سكان ماسبيرو إلى الأسمرات

التحرير

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بدأت محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الإسكان، أمس السبت، في نقل الدفعة الأولى من أهالي مثلث ماسبيرو إلى الأسمرات، وعددهم 28 أسرة من إجمالي 170 أسرة، تقدموا برغباتهم للنقل إلى الأسمرات، كوحدات بديلة عن الغرف التي يسكنون بها في منطقة مثلث ماسبيرو.

"التحرير"  رصدت تجمع الأسر بأرض وابور الثلج، منذ الصباح الباكر، استعدادا للانتقال إلى الوحدات السكنية بحي الأسمرات، من خلال أتوبيسات نقل عام خصصتها المحافظة لنقل السكان.

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وقال صبري حافظ، أحد سكان مثلث ماسبيرو، إن هناك ما يقرب من 170 أسرة قررت الانتقال إلى الأسمرات، لكنهم فوجئوا بأن محافظة القاهرة تطالبهم بدفع مبلغ 4000 جنيه مرافق واتحاد ملاك، قبل استلام الشقة، وهو ما رفضه الجميع لأن المحافظة لم تضع هذا الشرط عندما قدمت الحلول لأهالي ماسبيرو، مؤكدا أنه لن يتم دفع المبلغ وليس باستطاعة أحد من السكان دفع هذا المبلغ. 

 

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التحرير

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