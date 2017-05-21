وزير الصناعة: مصر رابع أكبر دولة تصدر «الملابس الجينز» لأمريكا

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قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مساء السبت، إن هناك 2 مليون مصنع تعمل في مصر، منها كبير وصغير ومتناهي الصغر.

ولفت الوزير، إلى أن «872 مصنعًا متعثرًا تقدموا للوزارة لحل أزماتهم، بعد إعلان مركز تحديث الصناعة لتقديم المصانع، وعليه تم دراسة كافة الحالات، واكتُشف أن هناك مصانع لديها مشاكل قضائية بين الشركاء، لكن ما يصلح تعويمه 135 مصنعًا من كل تلك المصانع».

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وأضاف قابيل، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، أن دخل الاقتصاد المصري متنوع، ونصيب الصناعة منه 17.7% من الناتج القومي، موضحًا أن الربع الأول من 2017 شهد انخفاضًا في استيراد الملابس الجاهزة من الخارج بنسبة 75%، مشيرًا إلى أن مصر رابع أكبر دولة تصدر «ملابس جينز» للولايات المتحدة الأمريكية.