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بالصور- "هلا" الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها

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مصراوي Masrawy

بالصور...هلا هلا الفاشونيستا يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها (1)بالصور...هلا هلا الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها (1)

بالصور...هلا هلا الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها (2)بالصور...هلا هلا الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها (2)

بالصور...هلا هلا الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها (3)بالصور...هلا هلا الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها (3)

بالصور...هلا هلا الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها (4)بالصور...هلا هلا الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها (4)

بالصور...هلا هلا الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها (5)بالصور...هلا هلا الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها (5)

بالصور...هلا هلا الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها (6)بالصور...هلا هلا الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها (6)

بالصور...هلا هلا الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها (7)بالصور...هلا هلا الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها (7)

بالصور...هلا هلا الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها (8)بالصور...هلا هلا الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها (8)

بالصور...هلا هلا الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها (9)بالصور...هلا هلا الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها (9)

بالصور...هلا هلا الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها (10)بالصور...هلا هلا الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها (10)

بالصور...هلا هلا الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها (11)بالصور...هلا هلا الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها (11)

كتبت- ميرا ماهر
لمع اسم الفاشونيستا السعودية "هلا عبد الله" في الفترة الأخيرة على موقع الصور "إنستجرام"، والمعروفة باسم "هلا هلا"، حيث تميزت بإطلالاتها البسيطة الأنيقة.

تمتلك "هلا" متابعين على صفحتها يقترب عددهم من ثمانين ألف متابع، ونجحت في جذب هذا العدد بجمالها العربي الأصيل، وأناقتها البسيطة الجذابة، حيث تميل لأزياء بلا تكلف أو مبالغة.

وبحسب موقع "العرب" تعمد الفاشونيستا السعودية إلى اختيار قطع منتقاة من أسماء عالمية معروفة، حيث وظّفت معلوماتها في تخصصها الجامعي بكلية الهندسة المعمارية، في التقاط الصور الجذّابة والملهمة في شتى البقاع.

 

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بالصور- "هلا" الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها

بالصور- "هلا" الفاشونيستا السعودية يتابعها 80 ألف بسبب جمالها وجرأتها