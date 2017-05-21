فيديو| جدل حول مشروع قانون يقضي بمنع تسمية الأطفال بأسماء أجنبية

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قالت النائبة إلهام المنشاوي عضو مجلس النواب، إنها لا توافق على إعداد النائب بدير عبد العزيز، مشروع قانون يقضى بمنع تسمية الأطفال بأسماء أجنبية ليس لها أصل عربى، ومعاقبة الوالد أو ولى الأمر إذا أصر على التسمية، معللةً ذلك: «أي شخص له كامل الحرية في تسمية أولاده طالما لم تُخالف الشريعة الإسلامية».

وأضافت إلهام، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء dmc»، عبر فضائية «dmc»، مساء السبت: «نحن نقوم حاليًا بإعداد مشاريع قوانين لها أهمية كبيرة عند المواطن المصري».

في المقابل، برر النائب بدير عبد العزيز تقدمه باقتراح ذلك القانون، قائلًا: «الأسماء الغربية تُعد شكليات أكثر من اللازم، ومن حقوق الابن على الأب أنْ يختار اسم حَسن لابنه، وأم صالحة»،

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وهاجم الكاتب الصحفي مؤمن مختار -أول مواطن يُسمي ابنه «بوتين»-، مشروع القانون الذي تقدم به عبد العزيز، إنه كان يجب على هؤلاء النواب أن يَتقدموا بمشاريع قوانين تعمل على تحسين جودة التعليم بدلاً من إعداد قوانين ليس لها أي أهمية في الوقت الحالي.