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طقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة

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طقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة طقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة

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توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 20 30

الإسكندرية 20 27

مطروح 19 26

بورسعيد 20 27

دمياط 20 27

الإسماعيلية 17 31

السويس 18 31

العريش 17 27

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الغردقة 22 31

شرم الشيخ 22 30

المنيا 18 30

الفيوم 20 30

أسيوط 17 32

سوهاج 18 33

الأقصر 21 35

أسوان 24 36

الوادي الجديد 20 33

قنا 23 34 

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