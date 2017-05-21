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«القوى الصوفية» تتحدى الأوقاف: لن نغلق المكبرات.. امنعوا الـ«دي جي» الأول

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«القوى الصوفية» تتحدى الأوقاف: لن نغلق المكبرات.. امنعوا الـ«دي جي» الأول «القوى الصوفية» تتحدى الأوقاف: لن نغلق المكبرات.. امنعوا الـ«دي جي» الأول

التحرير

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قال عبد الله الناصر حلمي، أمين عام اتحاد القوى الصوفية، مساء السبت، إن« قرار وزارة الأوقاف بمنع استخدام مكبرات الصوت خلال أداء صلاة التراويح في رمضان هذا العام، خاطئ ولا يمكن تنفيذه في كل مساجد ».

وأشار حلمي، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، إلى إمكانية تحديد مسجد كبير في كل منطقة سكنية يسمح له باستخدام مكبرات الصوت خلال أداء صلاة التراويح، موضحًا أن استخدامها يكون فقط في التراويح وليس في التهجد.

وأكد أن اتحاد القوى الصوفية لن ينفذ هذا القرار، مشيرًا إلى «وجود عدد كبير من المصلين خارج المسجد في صلاة التراويح، فضلًا عن أفراد في المنازل غير قادرين على الصلاة في المسجد، ويريدون سماع قرآن صلاة التراويح».

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وتابع ردًا على الأوقاف: «مكبرات الصوت بتشوشر على الناس في البيوت فعلًا ومش بيشوفوا المسلسلات حلو، لكن لو واحد عامل افتتاح محل وجايب (دي جي) ومشغله على أعلى صوت وبيزعج الدنيا كلها، محدش بيتكلم، امنعوا ده الأول».

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التحرير

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