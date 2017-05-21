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فريد الديب يكشف «مفاجأة» بشأن هروب حبيب العادلي

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فريد الديب يكشف «مفاجأة» بشأن هروب حبيب العادلي فريد الديب يكشف «مفاجأة» بشأن هروب حبيب العادلي

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن المحامي فريد الديب، أكد له خلال مداخله هاتفية بينهما، إنه لم تكن هناك حراسة على «فيلا» اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق قبل هروبه.

وأضاف أديب، خلال برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، «قلتله هو مش رهن الإقامة الجبرية؟ قالي في القانون رهن الإقامة الجبرية، لازم القاضي يقول إنه تحت حراسة شرطة»، مستكملًا «المعلومة اللي أول مرة نعرفها إن العادلي لم يكن تحت حراسة شرطة، والديب قالي كان عنده حراسة خاصة علشان هو مطلوب من جهات إرهابية كثيرة».

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وتابع أديب، نقلًا عن «الديب»، أن «العادلي» سيظهر صباح يوم النقض، وأنه ممنوع من السفر خارج ، ولم يغادر الدولة، مردفًا: «فريد الديب أقسم لي قسمًا غليظًا أنه لا يعلم مكان حبيب العادلي، وذكر لي أنه ليس هاربًا ولكنه لم ينفذ حُكم عليه».

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التحرير

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