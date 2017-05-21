مأساة زوجة قامت بتزويج زوجها لصديقتها خوفاً من خيانته لها وحماية لبناتها فكانت النتيجة على غير المتوقع

سمر العشري

نعمات سيدة مصرية بسيطة فاجأها زوجها بأنه يريد أن يتزوج مرة ثانية بدلاً من أن ينحرف ويمارس الرذيلة، وذلك لأنه يريد التجديد على حد قولها، وقالت نعمات في محكمة الأسرة برغم أن الأمر يبدو غريباً، إلا أنها سعت لذلك حفاظاً على سمعة زوجها التي هي من سمعة بناتها.

وكان الأغرب هو سعي نعمات لتزويج زوجها من صديقتها المطلقة، وبالفعل اتفقت معها على ذلك ولكن كانت الصدمة الكبيرة لها بعد زواجها من زوجها، وهي أنها أصبحت هي سيدة المنزل وأصبحت نعمات وابنتيها خادمات لها، وفضلت نعمات أن تقوم بتزويج ابنتها الكبرى من رجل مسن لتهريبها من هذا الجحيم وبالفعل تم ذلك.

إلا أن حظ ابنتها كان تعيس أيضاً حيث أن ذلك الرجل كان بخيلاً ورأت ابنتها معه الذل، لدرجة أنها توفت وهي تلد بسبب تقصيره في رعايتها سواء من الناحية الطبية أو الغذائية، وفي النهاية لم تتحمل نعمات ذل الحياة مع زوجها خاصة بعد فشل مخططها في الحفاظ على حياتها وحياة ابنتيها بكرامة، فتوجهت إلى محكمة الأسرة طالبة للطلاق.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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