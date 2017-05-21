بعد ظهوره في الاسكندرية وكفر الشيخ ظهور آخر للإيدز في محافظة أخرى والمريضة تعترف وتؤكد أنها متزوجة وطليقها هو من كشفها وتفاصيل أخرى

سمر العشري

منذ فترة انتشر على مواقع التواصل وعدد من المواقع الإخبارية أخبار تؤكد وجود مصابين بالإيدز في الاسكندرية وكفر الشيخ، على خلفية وجود فتاتي شوارع في كلتا المحافظتين مصابتين بالمرض اللعين، ومما دعا إلى تأكيد إصابة آخرون هو أن الفتاتين مارسا الجنس مع شباب في المناطق التي تواجدتا بها.

واليوم كشف بلاغ تقدم به أحد الأشخاص ضد طليقته بإحدى قرى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، طالب فيه بضم حضانة ابنته إليه، وذلك لإصابة والدتها بالإيدز وأنه يخشى على ابنته من انتقال العدوى إليها، وهو ما دفعه إلى المطالبة بتسلم ابنته.

وبتوجه المقدم محمد الحسيني رئيس مباحث المركز إلى منزل الأم لمواجهتها بما ورد في البلاغ، أكدت بالفعل صحته كما فجرت مفاجأة أخرى بأنها متزوجة الآن، إلا أنها لم تكشف عما إذا كان زوجها الجديد يعلم بإصابتها أم لا بذلك المرض اللعين، وقد تم اقتياد الأم إلى مركز الشرطة وتحويلها للتحقيق.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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