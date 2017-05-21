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مستشار «ترامب»: الرئيس سيحارب الإرهاب والتطرف.. وزيارة لمصر قريبا

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مستشار «ترامب»: الرئيس سيحارب الإرهاب والتطرف.. وزيارة لمصر قريبا مستشار «ترامب»: الرئيس سيحارب الإرهاب والتطرف.. وزيارة لمصر قريبا

التحرير

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قال وليد فارس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ، مساء السبت، إن القمة الإسلامية لم يتم الإعلان عنها في الخفاء، ولكنها كانت في العلن وتم التحضير لها بين القادة العرب وواشنطن، موضحًا أن ترامب لم يهاجم المسلمين ولكنه يهاجم الإرهاب والأفكار التكفيرية.

وأضاف فارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، أن الرئيس الأمريكي يسعى لتجديد العلاقات مع الدول في المنطقة العربية، بالإضافة إلى ذلك يريد إنعاش الاقتصاد في دولته، مشيرًا إلى أن التركيز الآن من الجانب الأمريكي على إنجاح القمية الأمريكية الإسلامية، ثم يتم الانتقال إلى العلاقات الثنائية مع قطر وتركيا.

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وأكد مستشار الرئيس الأمريكي،، أنه ستكون هناك زيارات لترامب إلى والمغرب والأردن قريبًا.

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التحرير

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