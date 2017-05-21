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اختفت طالبة الثانوية العامة الثانية في القرية فالأولى لم تعد وانقطعت أخبارها منذ عام أما الأخيرة ظهرت بعد يومين بعد القبص على والدها وعمها

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اختفت طالبة الثانوية العامة الثانية في القرية فالأولى لم تعد وانقطعت أخبارها منذ عام أما الأخيرة ظهرت بعد يومين بعد القبص على والدها وعمها اختفت طالبة الثانوية العامة الثانية في القرية فالأولى لم تعد وانقطعت أخبارها منذ عام أما الأخيرة ظهرت بعد يومين بعد القبص على والدها وعمها

منذ ما يقرب من عام وبالتحديد في شهر رمضان الماضي اختفت طالبة الثانوية العامة “إيمان”، أثناء عودتها من درس خصوصي وذلك في قرية الشيخ عتمان بالحوامدية، وانقطعت أخبارها حتى الآن برغم تقديم أهلها بلاغ ثاني أيام اختفاءها، إلا أنه لم تؤدي تحريات الشرطة إلى الكشف عن غموض وملابسات اختفاء إيمان.

ومنذ ثلاثة أيام تقريباً تكررت نفس الحادثة مع طالبة تسمى رحاب، وهي أيضاً في الثانوية العامة مما دفع أهلها إلى التخوف من تكرار أزمة إيمان، فقام مجموعة من أهلها بالتقدم ببلاغ يوم اختفاءها وثاني أيام ذلك قاموا بقطع الطريق ، مما دفع الشرطة إلى القبض على والدها وعمها واحتجازهم في مركز الشرطة.

وأمس فوجىء الأهالي بظهور رحاب وهي في حالة نفسية سيئة وأكد أهلها أن ابنتهم تم اختطافها، وأن العصابة التي قامت بذلك طالبتهم بفدية 50 ألف جنيه وتم دفعهم بالفعل وتركتها العصابة تعود لأهلها، هذا وقد أكدت زميلة لرحاب في شهادتها أنه آخر مرة رأت زميلتها رحاب فيها كانت وهي تستقل ميكروباص للعودة إلى منزلها.

 

 

المصدر : فايف

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