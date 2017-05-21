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فيديو| المستكاوي: «غرور وتعالي» إيهاب جلال السبب في سقوط المقاصة

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فيديو| المستكاوي: «غرور وتعالي» إيهاب جلال السبب في سقوط المقاصة فيديو| المستكاوي: «غرور وتعالي» إيهاب جلال السبب في سقوط المقاصة

التحرير

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هاجم الكاتب والناقد الرياضي حسن المستكاوي، المدير الفني لفريق المقاصة إيهاب جلال، بسبب التغييرات التي أجراها أمام الاتحاد السكندري، مشيرًا إلى أنها كانت تحمل تعالي وغرور وثقة زائدة.

وأضاف «المستكاوي»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة « sports»، أن هناك حالة من الثقة الزائدة لدى لاعبيه، مضيفًا أنه استعرض عضلاته في التغييرات التي قام بها، على عكس الإسباني خوان ماكيدا، المدير الفني لزعيم الثغر، الذي تعامل مع المباراة بحكمة وهدوء.

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وسقط مصر المقاصة، أمام ضيفه الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف لهدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الفيوم، أمس، في إطار الجولة الـ29 ببطولة الدوري المصري الممتاز. 

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التحرير

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