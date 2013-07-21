أطباء: طبق سلطة خضراء يوميا يحميى الحامل من الأنيميا

المرأة الحامل هى الأكثر عرضة للإصابة بالكثير من الأمراض، وعلى رأس تلك الأمراض الأنيميا، حيث تصاب الحوامل بها خاصة ضعيفات البنية.

وتفسر الدكتورة رحاب عبد الله استشارى أمراض النساء والولادة، أن الحوامل هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض فقر الدم الناتج عن نقص الحديد بالدم بسبب أن الجنين يقوم بسحب التغذية اللازمة له من الأم لذلك كثير ما تعانى الحوامل من اللثة النازفة لأقل الأسباب.

وتعانى الحوامل من الأنيميا بسبب احتياجهم إلى العناصر الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى حاجة الجنين أيضا إلى الكثير من العناصرالغذائية ومنها الحديد والفيتامينات الأخرى خلال الحمل وأيضا حاجة الجنين فى تلك المرحلة إلى العناصر الغذائية التى منها الحديد والفيتامينات.

ومن الشائع أن كمية إنتاج وتجديد الدم فى الأم الحامل تزيد بنسبة 50% عن غير الحامل، وذلك لزيادة احتياج الجنين والمشيمة وبسبب التغييرات الهيرمونية والجسمانية التى تحدث أثناء الحمل. وهذه الزيادة تؤدى بدورها إلى تخفيض الدم، ويصبح تركيز الهيموغلوبين فى الدم قليلاً، وبسبب هذه التغييرات فإن الأم الحامل تحتاج إلى التزود بالحديد والفيتامينات لمنع حدوث فقر الدم.

وينصح الحامل فى تلك الفترة إلى ضرورة المواظبة على تناول الأغذية الحيوانية مثل الكبد خاصة المطهية جيدا واللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والبيض، ومن الأغذية النباتية السبانخ والبقوليات والفاصوليا الخضراء والملوخية والباذنجان والتفاح.

بالإضافة إلى المواظبة على تناول السلطة الخضراء يوميا بجانب تناول العديد من الفواكهة يوميا وتنصح الحامل بتناول ما تريد بشرط ألا يزداد وأن تحصل على العناصر الغذائية بدون زيادة فى الوزن كى لا تصاب بأمراض جديدة.

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